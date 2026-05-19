Assim como ocorreu em missões anteriores de ajuda à população que vive em Gaza, os navios foram interceptados em águas internacionais, área fira do domínio de Israel. De acordo com o movimento, 9 mil pessoas já foram presas injustamente, o que configura um quadro "de terror", caracterizado pela violência de Estado.

Em nota, a GSF destacou a gravidade da situação. "Diante dos depoimentos sobre o sequestro ilegal de participantes da GSF em águas internacionais, ocorrido em 29 de abril, que detalham padrões de tortura, abuso físico grave e violência sexual invasiva perpetrados pelas forças de ocupação israelenses, temos sérias e imediatas preocupações com a segurança física e o bem-estar de todos os detidos ilegalmente", escreveu.

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Direito internacional

Nesta segunda-feira (18), o Itamaraty publicou mensagem conjunta com os governos de Bangladesh, Colômbia, Espanha, Indonésia, Jordânia, Líbia, Maldivas, Paquistão e Turquia, classificando como "catastrófico" o sofrimento de que padecem os palestinos e de "arbitrária" a detenção dos ativistas.

Os representantes dos nove países reclamaram sua liberação e reiteraram quão fundamental é a obediência a termos convencionados mundialmente, por meio do direito internacional e internacional humanitário.

Os Ministros ressaltam, ainda, que os repetidos ataques contra iniciativas humanitárias pacíficas refletem continuado desrespeito ao direito internacional e à liberdade de navegação.

"Conclamam a comunidade internacional a assumir suas responsabilidades legais e morais, garantir a proteção de civis e de missões humanitárias e adotar medidas concretas para pôr fim à impunidade e assegurar responsabilização por essas violações."

Irlanda

Também foi detida ilegalmente Margaret Connolly, irmã da presidenta da Irlanda, Catherine Connelly. A transferência forçada está sendo repercutida por parte da imprensa internacional.

O Ministério das Relações e Comércio Exterior da Irlanda disse que iria, juntamente com a Embaixada do país em Israel, se envolver no caso, exigindo a soltura imediata, bem como assegurar suporte aos cidadãos irlandeses implicados.

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