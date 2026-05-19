RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Imagens de câmeras de segurança instaladas na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, mostram o momento em que a van que atropelou a filha de um casal de diplomatas sobe na calçada, atinge pedestres e colide contra um poste. Três pessoas foram atropeladas.

Mariana Tanaka Abdul Hak, 20, morreu no domingo (17), após ser socorrida em estado grave. Ela é filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para temas de paz e segurança.

Em suas redes sociais, Lula afirmou que telefonou para o embaixador. "Como pai, não consigo imaginar angústia maior do que ver partir uma filha amada. Pedi a ele que transmitisse à sua esposa, Ana Patrícia, e a toda a família e amigos minhas mais sentidas condolências neste momento de dor e perda irreparável", escreveu o presidente.

O atropelamento ocorreu no cruzamento das ruas Visconde de Pirajá e Vinícius de Moraes. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram os momentos logo após o acidente. A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar às 17h08, cerca de dez minutos depois.

Pelas imagens, é possível estimar que o veículo, que pesa cerca de 2.900 kg, estava a aproximadamente 20 km/h. A câmera registra o horário do ocorrido, que coincide com o registro do acidente na região. Tudo acontece em poucos segundos, quando Mariana e a mãe parecem aguardar a abertura do semáforo para atravessar a rua.

O veículo sobe na calçada e atinge a área próxima à faixa de pedestres.

O motorista da van, Lucas Leandro do Espírito Santo Marques, 24, relatou aos policiais que a direção do veículo travou e que o sistema de freios falhou quando ele tentava mudar de faixa.

Ele disse que perdeu o controle da van, subiu na calçada e atingiu as vítimas. O policial responsável pelo registro afirmou que não encontrou marcas de frenagem na pista e fotografou a cena do acidente.

No registro da ocorrência, obtido pela reportagem, a Polícia Militar afirmou que o motorista permaneceu no local, colaborou com os agentes e não apresentava sinais de alteração. Testemunhas também disseram à polícia que o condutor pode ter tentado desviar de um ciclista antes de perder o controle da direção. A van foi apreendida e passará por perícia.

Mariana estava ao lado da mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, vice-cônsul do Brasil em Buenos Aires, quando foi atingida. A jovem sofreu traumatismo craniano e múltiplas lesões. Ana Patrícia também ficou ferida e recebeu alta. Ela continuará em tratamento em São Paulo. A terceira vítima, Sérgio da Costa Luiz, teve ferimentos leves e foi liberado.

Marques foi submetido aos testes do bafômetro e de detecção de drogas, ambos com resultado negativo. O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal culposa. As investigações estão em andamento.