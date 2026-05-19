SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma técnica de enfermagem descobriu que seu nome consta, há mais de 20 anos, como "presidente da República" ao procurar emprego na Agência do Trabalhador de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Registro indica um vínculo aberto há 24 anos e 2 meses e aponta salário inicial de R$ 201,60. A informação apareceu no atendimento na agência, e a trabalhadora disse que o atendente alertou para possíveis impactos no futuro.

Aldenize Ferreira da Silva ficou surpresa ao saber o que constava na sua documentação. "Eu fiquei chocada, sem entender, eu desempregada, sem renda. Arregalei o olho pra ele [o atendente], levantei da cadeira e pulei na tela do computador para ver. Tirei uma foto desse documento", disse a mulher em entrevista à TV Globo.

Vínculo aparece associado à Prefeitura de Jaboatão, onde ela diz ter trabalhado como merendeira entre 2000 e 2002. Segundo o registro, a última remuneração foi de R$ 15,42, em dezembro de 2002.

A mulher desconfia que o problema pode estar travando a busca por emprego desde que se formou como técnica de enfermagem, em 2023. "Faço meus bicos, sou cuidadora, o que me chamar eu estou disponível para fazer", afirmou à reportagem.

Prefeitura de Jaboatão afirmou que erro ocorreu na migração de dados de dois sistemas diferentes. Em nota, a gestão explicou que a Secretaria de Administração identificou a origem do problema: trata-se de um erro decorrente da transição do antigo sistema SEFI? - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2026/05/19/mulher-descobre-que-e-presidente-da-republica-ha-mais-de-20-anos.ghtm?cmpid=copiaecola