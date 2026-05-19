SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três alunos do curso de cinema da UFF (Universidade Federal Fluminense) foram feridos nesta terça-feira (19) por arma branca nas proximidades da antiga sede do Iacs (Instituto de Artes e Comunicação Social), em Niterói.

Três alunos do curso de cinema da UFF foram feridos por arma branca hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio. O caso ocorreu na rua Lara Vilela, no bairro São Domingos, nas proximidades da antiga sede do Iacs, segundo a universidade e a Polícia Militar.

A PM informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal provocada por arma branca. De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), policiais militares foram ao local nesta terça-feira e souberam que uma pessoa teria ferido outras três e fugido em seguida.

A UFF afirmou que o episódio ocorreu entre estudantes do curso de cinema. Segundo apuração inicial, a briga começou após desentendimento por causa de uma apresentação em grupo. Em nota, a universidade manifestou pesar, repudiou o caso e disse que presta solidariedade aos alunos atingidos e a seus familiares.

As vítimas foram levadas para atendimento médico. Segundo a UFF, os estudantes receberam atendimento emergencial e foram encaminhados ao HEAL (Hospital Estadual Azevedo Lima) por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Os jovens foram atendidos e liberados em seguida.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro foi procurada para informar o estado de saúde dos estudantes. O UOL perguntou se os alunos seguem internados ou receberam alta e se algum passou ou precisará passar por cirurgia, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A universidade afirmou que o caso ocorreu fora de suas dependências. A instituição disse que reforçou a presença da equipe de segurança no local e mobilizou equipes de apoio para prestar assistência psicológica, social e jurídica aos estudantes e familiares.

O suposto agressor se apresentou à Polícia Civil acompanhado de um advogado, segundo a UFF. A PM informou que, ao chegar ao local, os agentes foram comunicados de que a pessoa que teria ferido as vítimas havia fugido em seguida.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 76ª DP (Niterói). Segundo a corporação, as vítimas estão sendo ouvidas e foram encaminhadas para exame de corpo de delito.

Agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos. A Polícia Civil não informou, até a publicação desta reportagem, a motivação do episódio, se o suposto agressor foi preso ou autuado, nem como o caso foi registrado.

A UFF afirmou que adotará procedimentos administrativos internos para apurar os fatos. A universidade disse que a apuração interna será feita dentro de sua competência, com respeito ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

A instituição também disse que está reforçando os protocolos de segurança em todos os campi. Segundo a UFF, foram intensificadas ações preventivas e de vigilância.