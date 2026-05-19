RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pelo menos seis turistas estrangeiros foram assaltados após deixarem a Pedra do Sal, reduto boêmio e turístico na região central do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (19).

Os casos envolveram quatro americanos e dois russos, segundo registros feitos na Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), no Leblon, zona sul da cidade.

Em uma das ocorrências, os quatro turistas americanos relataram terem sido vítimas de roubo na subida da Perimetral, nas proximidades da região portuária. Segundo a Polícia Militar, um motorista que transportava o grupo acionou agentes do 23º BPM (Leblon) e informou sobre o crime.

Ainda conforme a corporação, durante a ação criminosa um dos estrangeiros foi agredido. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não foi informado.

A segunda ocorrência envolveu dois turistas russos, que também procuraram a Delegacia de Apoio ao Turismo para registrar roubo após saírem da Pedra do Sal.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na Deat e que diligências são realizadas para apurar a autoria do crime. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas aos casos.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o comando do 5º BPM (Praça da Harmonia), responsável pelo policiamento na região central, "está atento à movimentação na região" e vem reforçando o patrulhamento em pontos estratégicos do centro da cidade, inclusive durante a noite.

A corporação disse ainda que o BPTur (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas) atua em áreas turísticas e de grande circulação de visitantes com ações preventivas e atendimento especializado.

Segundo a PM, somente em 2026 o 5º BPM prendeu mais de 330 criminosos e apreendeu mais de 70 adolescentes infratores na região central do Rio.

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