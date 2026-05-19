Bruno Siqueira ressaltou a importância da mobilização dos jovens indígenas para a manutenção do modo de vida e dos saberes tradicionais.

"A juventude é a guardiã da cultura dentro da nossa comunidade hoje. Os mais velhos estão lá, mas já estão mais retraídos, eles já prepararam o caminho para gente ocupar esses espaços. Hoje a juventude é protagonista da cultura dentro do território do Tupinikim e Guarani, dentro do Espírito Santo", disse.

A cacique Kunhatã Tupinikim (foto destaque), da aldeia Irajá, avalia que a participação da etnia na abertura do evento é uma oportunidade de apresentar um pouco da cultura tradicional e incentivar sua valorização, além de dar visibilidade às lutas históricas dos povos originários.

"Cada música, cada letra, é feita através de histórias dos nossos antepassados, até mesmo em busca de que os nossos ancestrais possam nos fortalecer, porque a nossa luta é diária. Cada estrofe que é soada, que é cantada, ela também está contando um pouco da nossa história [atual]. Pode ser uma história que já foi vivida no passado ou a nossa história do presente", contou.

Das aldeias da cidade de Aracruz, Irajá é a única com uma mulher como cacique.

"Ser cacique mulher não é fácil, a gente ainda está vivendo um período em que a mulher convive com o machismo, com o racismo, muitas das vezes querem nos calar. Nós, mulheres, temos que nos posicionar e dizer que também temos a nossa voz e ela não pode ser calada", disse a cacique Kunhatã.

"Para mim, esse é um momento gratificante: ter a representação de uma mulher à frente de uma comunidade na luta pela justiça, principalmente pela igualdade e do direito de nós mulheres, que nós possamos ocupar mais lugares que são nossos de direito", acrescentou.

A Teia

Com o tema Pontos de Cultura pela Justiça Climática, a Teia reunirá agentes culturais, mestres e mestras das culturas populares, povos e comunidades tradicionais, gestores públicos e representantes da sociedade civil de todas as regiões do Brasil.

A cidade de Aracruz terá mais de 200 atividades, entre shows, cortejos, cinema, oficinas, rodas culturais, entre outros.

Um dos destaques do evento é a exposição Você Já Escutou a Terra?, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman. Na agenda de shows, estão nomes como Luedji Luna, MC Tha e Armandinho.

A programação completa está no site do evento.

Também destaque da programação, o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, instância máxima de participação social da Política Cultura Viva, reunirá cerca de 856 delegadas e delegados de todo o país para debater propostas e diretrizes para o fortalecimento da política pública.

* A equipe de reportagem viajou a convite do Ministério da Cultura.

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Teia Nacional dos Pontos de Cultura | Tupiniki