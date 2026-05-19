SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado na cabeça durante um roubo na tarde desta terça-feira (19) na avenida do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar confirmou sua morte por volta das 20h. É o sétimo latrocínio (roubo seguido de morte) registrado na capital no último mês.

Uma câmera registrou o crime. A vítima, motorista de um Jeep Renegade preto, estava parada atrás de um ônibus quando um assaltante em motocicleta se aproximou e anunciou o roubo. O motorista reagiu e foi baleado.

A vítima perdeu a consciência imediatamente e o carro bateu na traseira do ônibus. O criminoso fugiu. O caso é investigado pela polícia.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou o homem ao Hospital Universitário, onde ele morreu.

O caso se soma a outros seis roubos seguidos de morte registrados na cidade no intervalo de um mês.

Na noite de domingo (17), Leandro Fernandes de Souza, 40, irmão de um policial militar, morreu com um tiro após reagir a um assalto no Morumbi, zona oeste. O crime ocorreu na rua do Símbolo, em frente à portaria de um condomínio, por volta das 17h.

O PM e o irmão conversavam na calçada quando foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta. O policial estava de folga, sem uniforme e desarmado. Os criminosos fugiram.

No sábado (9), a estudante de direito Vilma Araújo dos Santos, 27, conduzia uma Yamaha Fazer 2025 pela marginal Pinheiros, no Jardim Fonte do Morumbi, no sentido Interlagos, quando dois homens em outra motocicleta passaram a segui-la.

Os assaltantes queriam um celular preso ao painel da moto. Um deles chutou o veículo de Vilma, que perdeu o controle e bateu contra um guard-rail que separa a pista do parque Bruno Covas, segundo relato da companheira à polícia. Os criminosos fugiram.

No domingo 19 de abril, dois latrocínios ocorreram com poucas horas de intervalo. A guarda-civil metropolitana Sara Andrade dos Reis, 34, foi baleada e morta por criminosos em uma moto no acesso da rodovia dos Imigrantes para o viaduto Matheus Torloni, na Água Funda.

Ela seguia de Diadema para o trabalho no Jabaquara. Arma e celular foram roubados. Um homem suspeito pelo disparo foi preso; um adolescente que confessou ter dirigido a moto foi apreendido. A arma da guarda foi recuperada.

Horas depois, Luciano Teixeira dos Santos, 46, interveio em um assalto contra um casal em Moema, zona sul. O criminoso atirou contra sua cabeça. Luciano morreu no Hospital São Paulo.

Três dias antes, na quinta-feira, 16 de abril, o motorista de aplicativo Alison Oliveira de Jesus, 42, morreu ao tentar intervir em um roubo de moto na rua das Margaridas Amarelas, na Vila Calu, extremo da zona sul. Ele atropelou os assaltantes com o carro, mas um deles se levantou e atirou em sua cabeça.

Também em abril, um homem morreu após ser baleado em um assalto na Vila Olímpia, zona sul. Ele tentou evitar um roubo contra a namorada no dia 20 daquele mês e faleceu dias depois no hospital.