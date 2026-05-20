SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após registrar o recorde de menor temperatura máxima em 2026, com 18,3°C às 10h desta terça-feira (19), a cidade de São Paulo deve ter uma leve melhora nas condições do tempo nesta quarta (20).

De acordo com os institutos de meteorologia, o dia também deve apresentar uma madrugada de céu encoberto com chuviscos ocasionais e termômetros ao redor dos 14°C. Ao longo do dia, as nuvens predominam, com garoa intermitente e sem elevação significativa da temperatura.

O sol até pode aparecer um pouco, mas a temperatura máxima não deve superar os 20°C, em mais um dia de baixa amplitude térmica e sensação de frio.

À tarde, existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva, mas em pequeno volume.

Esse cenário climático deve se manter nos próximos dias na região metropolitana da capital, por isso, a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas em toda a cidade até o próximo sábado (23).

O banco de dados meteorológicos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo mostra que maio acumulou até a tarde de terça 38,3 mm de chuva, o que representa aproximadamente 70,8% dos 54,1 mm esperados para o mês. A média histórica de maio tem ficado abaixo do esperado desde 2020, quando em 2019 foi registrado 77,3 mm.

No restante do estado, a Climatempo prevê que a combinação entre calor e umidade do ar favorece a ocorrência de pancadas isoladas de chuva no oeste paulista, que podem vir acompanhadas por raios e rajadas de vento. À noite, as temperaturas voltam a cair, aumentando a sensação de frio em diversas regiões.

Já nos outros estados, a Climatempo informa a presença de muitas instabilidades. Como a frente fria segue posicionada no oceano Atlântico na altura da costa do Espírito Santo, desde cedo há condição para chuva moderada a forte entre o litoral, leste, oeste, norte e interior paulista, além do sul e zona da mata mineira, grande parte do Rio de Janeiro e faixa litorânea capixaba.

Ao longo do dia, o instituto prevê que as pancadas devem ganhar intensidade no centro-sul e Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e em áreas do interior paulista, acompanhadas de trovoadas e risco de temporais isolados, especialmente no norte fluminense, Vale do Paraíba e extremo leste paulista.

Já no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, o tempo segue firme. As temperaturas permanecem mais agradáveis devido à influência da massa de ar polar, enquanto a umidade do ar fica abaixo dos 30% no norte mineiro.

ESTADOS DO SUL TÊM RISCO DE GEADAS

Na região Sul do país, a Climatempo alerta que temperaturas próximas e até um pouco abaixo de 0°C poderão ser observadas novamente nesta quarta. Há condição para geada ampla em grande parte do território gaúcho, áreas de serra, planaltos, oeste, sul e norte de Santa Catarina e sul do Paraná.

No Norte, o avanço das instabilidades segue provocando chuva intensa e acumulados elevados, especialmente entre Amazonas, Roraima e Amapá.

Já no Nordeste, a previsão indica possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade entre o litoral do Rio Grande do Norte e a região de Porto Seguro, no sul da Bahia. Ao longo do dia, as instabilidades continuam entre Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral norte baiano e áreas do interior da Bahia. Também pode chover forte em Salvador e no Maranhão.