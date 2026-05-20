SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte da linha 5-Lilás da ViaMobilidade funciona com lentidão na manhã desta quarta-feira (20) após uma problema em um equipamento na via.

Falha em um aparelho de mudança de via entre as estações Adolfo Pinheiro e Alto da Boa Vista, no meio da linha, causou a lentidão. Segundo a ViaMobilidade, o sistema eletrônico do aparelho de mudança de via apresentou problemas nesta manhã. O problema começou às 4h40.

Trecho entre as duas estações tem maiores intervalos entre os trens. De acordo com a concessionária, o resto da linha opera normalmente, mas passageiros reclamam nas redes sociais da espera para embarcar também em outros pontos da linha.

A concessionária não deu um prazo para retomada do funcionamento. O sistema Paese não foi acionado e, em nota, a ViaMobilidade informou que equipes estão no local para "normalizar a operação o mais rapidamente possível".

A linha 5-Lilás liga os bairros do Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo, à Chácara Klabin, na região centro-sul da cidade. Ela tem ligações com a linha 2-Verde e 1-Azul do metrô, assim como com a linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade e com a linha 17-Ouro, recém-inaugurada, que leva ao Aeroporto de Congonhas.