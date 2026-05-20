SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 5-lilás de metrô de São Paulo, operada pela ViaMobilidade, funciona com velocidade reduzida entre as estações Adolfo Pinheiro e Alto da Boa Vista, na manhã desta quarta-feira (20).

A causa é uma falha em equipamento de via entre as duas estações, que ficam em sequência.

Por causa dessa ocorrência, o trecho entre as duas estações apresenta intervalos maiores entre os trens, segundo a concessionária.

O problema começou por volta de 5h40.

Os passageiros reclamam que as estações estão cheias e a espera longa para conseguir entrar nos trens. O impacto, reclamam, é em toda a linha e não apenas nas duas estações.

As equipes de manutenção, diz a ViaMobilidade, seguem atuando para normalizar a operação o mais rapidamente possível.

Não há previsão para a solução do problema.

A linha 5-lilás tem 17 estações e liga a região do Capão Redondo, na zona sul, da capital paulista, até a Chácara Klabin, onde ocorre a integração com a linha 2-verde do Metrô.