SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro policiais militares foram presos nesta quarta-feira (20) suspeitos pelo sequestro de dois jovens em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

João Vitor Gomes dos Santos, 17, e Fabrício Lima da Silva, 18, desapareceram no dia 9 de novembro de 2025. Dados de geolocalização apontam que a motocicleta utilizada por eles permaneceu entre 22h35 e 1h13 em um galpão abandonado localizado nas proximidades da avenida São Paulo.

Investigação indica que, momentos antes, a dupla foi abordada por uma viatura da Polícia Militar, que os colocou no compartimento do carro policial. Imagens de câmeras de segurança também registraram a presença de três veículos no galpão durante o mesmo período. Não há informações sobre o que teria motivado a abordagem dos agentes.

João Vitor e Fabrício não foram encontrados até nesta quarta-feira (20). Autoridades suspeitam de cárcere privado e homicídio qualificado.

A Secretaria da Segurança Pública, o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar iniciaram uma operação nesta quarta-feira (20) para prender os policiais. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã em endereços ligados a eles. A investigação sobre o caso segue em andamento.

O UOL entrou em contato com a PM para comentar as prisões. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação. As identidades dos suspeitos também não foram divulgadas.