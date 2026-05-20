SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial civil foi preso suspeito de matar dois colegas de farda dentro de uma viatura em Delmiro Gouveia (AL).

O agente, que não teve a identidade divulgada, atirou repentinamente contra eles. Os três estavam dentro de um veículo na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, durante a madrugada desta quarta-feira (20). Os três eram lotados na 1ª Delegacia Regional de Delmiro.

Yago Gomes Pereira, 33, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, 47, foram baleados na cabeça. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os socorristas chegaram ao local, os dois já estavam mortos.

Suspeito pode ter tido um surto psicótico. Segundo sites de notícias locais, ele estava no banco de trás voltando do atendimento de uma ocorrência quando realizou os disparos contra os dois que estavam na frente.

O suspeito foi preso ainda durante a madrugada. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso está sendo investigado para esclarecer todas as circunstância do que aconteceu.

Polícia Civil confirmou as mortes e chamou o episódio de "lamentável ocorrido". "A instituição reconhece os relevantes serviços prestados pelos agentes à sociedade alagoana, honrando suas trajetórias e contribuições para a Polícia Civil de Alagoas", disse em nota.