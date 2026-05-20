SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (20) a operação Tarja Oculta contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e clonagem de cartões.

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços nas zonas oeste e norte do Rio. A ação tem apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais e de policiais de departamentos especializados da capital e da Baixada.

Investigação aponta que, entre 2017 e 2022, líderes do grupo movimentaram mais de R$ 338 milhões. A polícia diz que a organização teria ao menos 25 integrantes e atuaria de forma estruturada.

Apuração começou em 2022 após uma instituição financeira relatar movimentações consideradas atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária, o que levou levantou suspeita das autoridades.

Grupo era dividido em seis núcleos e usava mecanismos para dificultar o rastreamento do dinheiro. Entre as estratégias citadas estão empresas de fachada, laranjas, contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores e burlar controles.

As investigações foram conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira. A polícia afirma ter identificado movimentação intensa entre investigados e operações consideradas incompatíveis com a renda declarada por parte dos envolvidos.

Segundo a polícia, operação busca aprofundar o mapeamento da estrutura financeira do grupo. A meta é individualizar condutas e rastrear a destinação de ativos ilícitos.