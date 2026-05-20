SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Quatro policiais militares foram presos na manhã desta quarta-feira (20) sob suspeita de envolvimento no desaparecimento de dois jovens após uma abordagem, em novembro de 2025, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

As investigações ?conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública, Corregedoria da Polícia Militar e Ministério Público do Estado da Bahia? apontam indícios da participação dos agentes no sumiço das vítimas, com suspeita de crimes de sequestro, cárcere privado e homicídio qualificado.

Os nomes dos agentes investigados não foram divulgados, bem como dos advogados responsáveis pelas defesas deles.

Procurada na manhã desta quarta, a Polícia Militar, que participa da operação para a prisão dos agentes, não se manifestou até a publicação deste texto.

Segundo investigação, João Vítor Gomes dos Santos e Fabrício Lima da Silva foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados do porta-malas do veículo da corporação. Depois disso, eles não foram mais vistos.

Dados de geolocalização indicam que a motocicleta utilizada pelos jovens permaneceu entre 22h35 do dia 9 e 1h13 do dia 10 em um galpão abandonado localizado nas proximidades da avenida São Paulo, em Teixeira de Freitas.

Imagens de câmeras de segurança registraram a presença das viaturas dos policiais investigados no local durante o mesmo período, segundo a Promotoria. A moto foi abandonada nas margens da BR-101, na estrada de Vila Maria.

Batizada de Disclosure, a operação que prendeu os policiais faz referência à ideia de revelação, simbolizando o objetivo de esclarecer os fatos e localizar as vítimas.

A Bahia é líder em letalidade policial dentre os estados brasileiros em números absolutos. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, entre janeiro e abril, foram 502 mortes por ação da polícia. Na sequência aparecem São Paulo, Rio de Janeiro e Pará.