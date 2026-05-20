(UOL/FOLHAPRESS) - O piloto de helicóptero Dato de Oliveira, 77, morreu nesta terça-feira (19) após ser baleado na cabeça durante um assalto na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato de Oliveira, trabalhou como piloto do Globocop, helicóptero da TV Globo em São Paulo. Ele escreveu o livro "Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo", no qual relata experiências acumuladas ao longo de mais de 40 anos de voo. A obra lançada em 2011, inclusive, rendeu-lhe uma participação no Programa do Jô.

Dato de Oliveira também se apresentava como palestrante nas redes sociais. Ele destacava ter 49 anos de atuação na aviação e ainda cultivava paixões por moto, surfe e skate.

Dato teve experiências como ator. No cinema, ele trabalhou ao lado de Wagner Moura no filme Vips (2011), em que interpretou o personagem Chicão. Na televisão, participou da primeira temporada da série Pico da Neblina, da HBO.

Ele viveu experiência de alto risco em 2002 ao ser sequestrado em pleno voo. Dois homens contrataram um "voo panorâmico" no Campo de Marte e o renderam com revólver já no ar, obrigando-o a pousar no pátio de presídio em Guarulhos para resgatar dois detentos. Ele seguiu as orientações dos criminosos até Embu das Artes, onde todos desceram e fugiram.

CRIME NO BUTANTÃ

Crime aconteceu na avenida do Rio Pequeno, altura do número 700, no bairro Rio Pequeno. Imagens mostram que a vítima dirigia pela faixa da direita, com o vidro do carro aberto, quando foi surpreendida por um homem armado.

Segundo apurou o UOL, após os disparos, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente contra um ônibus do transporte público municipal que passava pelo local. O criminoso fugiu.

Dato chegou a ser levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada ao SPTV 2, da TV Globo.

Em nota, a GoFly Helicópteros, empresa de consultoria de aviação, lamentou a morte. "Com profundo pesar, a aviação se despede do Cmte. Dato de Oliveira. Seu legado, profissionalismo e paixão pelos céus permaneçam vivos na memória de todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Que seu último voo seja em paz, sob céus eternamente claros."