SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de três anos caiu do quarto andar de um prédio em Campinas (SP), na segunda-feira (18).

O acidente aconteceu no bairro Jardim Florence. A menina caiu pela janela do banheiro, a única do apartamento sem tela de proteção, após subir no vaso sanitário para alcançá-la.

Criança está internada em estado grave no Hospital da PUC de Campinas. Moradores relataram à imprensa que o acidente aconteceu enquanto a irmã mais velha da criança saiu para encontrar outro irmão na portaria do edifício.

A Polícia Civil apura como a criança teve acesso à janela e as circunstâncias exatas da queda. O caso foi registrado inicialmente como queda acidental no 2º DP de Campinas.


