SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pedagoga Magali Selva Pinto deixou a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da prefeitura de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, para assumir a pasta de Esporte, Lazer e Juventude. A mudança ocorreu após a exoneração de Mauro Chekin, que esteve no centro de polêmicas por falas consideradas capacitistas na Câmara dos Vereadores.

No dia 29 de abril, Chekin disse que, como secretário, não conseguiria atender ao pedido da mãe de uma menina autista para incluir a criança em aulas de natação, em um instituto da pasta. "A menina usa fralda, como eu vou colocar a menina dentro da água com fralda?", falou, na ocasião.

"Nós temos um problema muito grande com autista e qualquer deficiente", admitiu o então gestor. Após a repercussão negativa, ele anunciou saída da gestão do prefeito Tite Campanella (Republicanos).

Na ocasião, o secretário assumiu o erro e pediu para deixar a pasta. "Em razão dos fatos ocorridos, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de São Caetano do Sul, peço exoneração do cargo, reconhecendo o erro de abordagem do tema inclusão no esporte, pedindo sinceras desculpas", informou Chekin.

inda durante a sessão da Câmara, Chekin ?que é professor de educação física com carreira em gestão esportiva? disse que a inclusão não era dever dele "como pessoa física". "Eu não posso obrigar um profissional e falar assim ?você vai trabalhar com deficientes?. Se falassem isso para mim eu estaria fora da prefeitura já lá atrás."

A 8ª Promotoria de Justiça de São Caetano do Sul instaurou inquérito civil para investigar possível prática de capacitismo institucional e omissão da prefeitura na implementação de políticas públicas inclusivas no esporte municipal.

Para a Promotoria, as declarações do então secretário podem configurar "preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência", além de violarem princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, igualdade e vedação à discriminação.

A prefeitura de São Caetano do Sul respondeu, em nota, que possui um compromisso com as políticas públicas de inclusão e com a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, em diferentes áreas, como saúde, educação, esporte e assistência social.

"O município mantém investimentos contínuos em estruturas, programas e parcerias voltadas à inclusão, sendo a primeira cidade do Grande ABC a contar com uma Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida", diz trecho do comunicado.

Com a saída de Magali, a pasta da Pessoa com Deficiência passou a ser comandada por Jodie Gonçalves, que anteriormente ocupava a diretoria da Sede dos Conselhos, da prefeitura ?o cargo deixado por ele ficou com Heloísa Canga, que saiu da Fundação Pró-Memória.

"As mudanças integram o processo contínuo de reorganização administrativa promovido pela Prefeitura, com foco na qualificação da gestão pública, fortalecimento das políticas municipais e ampliação da eficiência nos serviços prestados à população", acrescentou a prefeitura.