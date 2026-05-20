SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entidade de monitoramento de discursos de ódio nas redes Sleeping Giants Brasil diz ter identificado a remoção de perfis LGBTQIA+ do Instagram entre 16 e 17 de maio, quando se celebra o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Juntos, os cinco perfis apontados somam mais de 1,7 milhão de seguidores.

A Sleeping Giants notificou extrajudicialmente a Meta, que controla o Instagram, na segunda (18) e a big tech restabeleceu parte dos perfis na terça-feira (19) após contato da reportagem. Em comunicado, a empresa disse que não iria comentar o assunto.

Segundo a notificação do Sleeping Giants Brasil, foram bloqueadas ao menos cinco páginas: Pheeno (200 mil seguidores), Universo LGBTI (500 mil seguidores), Ezatamentchy (500 mil seguidores), GayBlogBr (200 mil seguidores) e Comunidades LGBTQIA (330 mil seguidores).

Criadores de conteúdo e influenciadores também relataram restrições em contas. O perfil UniversoLGBTI ainda não havia sido restabelecido nesta quarta.

No documento, a organização pediu o restabelecimento das contas em até 48 horas ou a apresentação de justificativas. A notificação cita um inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal em 2025 para investigar possíveis impactos das mudanças nas políticas da Meta sobre a população LGBTQIA+.

"O retorno das páginas ao ar não elimina a gravidade do que aconteceu", afirmou o Sleeping Giants em comunicado. A entidade espera cobra medidas que serão adotadas para evitar que situações semelhantes se repitam.

Um dos perfis foi o Gay Blog BR. Vinícius Yamada, de 44 anos e responsável pela página, afirma que percebeu a remoção na manhã de 16 de maio, poucas horas antes de iniciar a cobertura do show de Shakira, no Rio de Janeiro. A conta tem mais de 212 mil seguidores e publica conteúdo sobre direitos humanos, sexualidade e representatividade.

Ele diz que a plataforma não informou qual regra teria sido violada. Ao tentar acesso, conta que recebeu uma solicitação de reconhecimento facial e, dois dias depois, um email informou sobre a desabilitação.

Na manhã desta terça-feira, o perfil foi restabelecido. "Agora você pode usar o nome de usuário gayblogbr novamente", dizia o comunicado da Meta, recebido por Yamada durante entrevista à Folha.

"Durante muito tempo, imaginou-se que a internet seria um espaço relativamente mais seguro para comunidades historicamente marginalizadas, mas, por vezes, a sensação é a de que seguimos vivendo em becos e zonas de fragilidade", afirmou.

O caso ocorre em meio a críticas às mudanças nas políticas de moderação da Meta, adotadas em janeiro de 2025. Segundo o documento do Sleeping Giants, as alterações passaram a permitir publicações que associem orientação sexual e identidade de gênero a transtornos mentais em determinados contextos políticos ou religiosos.

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Colaborou Pedro S. Teixeira

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