SÃO PAULO, SP E JUNDIAÍ, SP (FOLHAPRESS) - Assessora parlamentar da liderança do PT na Câmara Municipal de São Paulo e mulher do presidente da sigla no estado, Talita Greco foi vista saindo de uma academia em Jundiaí, cidade a cerca de 60 quilômetros da capital paulista, durante o horário de expediente, na manhã de segunda-feira (18).

Nomeada no início de março com salário bruto de R$ 10.544,71, Talita assumiu o cargo comissionado há cerca de dois meses. A reportagem da Folha de S.Paulo recebeu denúncias de que ela seria uma funcionária-fantasma.

Talita foi nomeada assessora da liderança do PT um mês após ser exonerada da Mesa Diretora da Câmara, órgão responsável por comandar os trabalhos legislativos e administrativos.

Ela estava no cargo desde março de 2022, quando ocupou a vaga deixada pelo seu marido, o deputado federal Kiko Celeguim (PT), presidente da sigla no estado de São Paulo e ex-prefeito de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital. Naquele ano, Celeguim foi eleito deputado federal.

Diferentemente de um cargo efetivo, que exige concurso público, o comissionado é de livre nomeação e exoneração na administração pública. Costuma ser ocupado para atividades de confiança, chefia ou assessoramento.

Sócia de uma academia de spinning em Jundiaí, Talita foi fotografada deixando o local às 11h05 de segunda-feira. Segundo a liderança do PT na Câmara, seu expediente é das 10h às 19h, nas dependências do gabinete, "podendo esporadicamente exercer atividades externas ligadas a sua função", segundo nota.

Questionada por telefone às 11h52 sobre a denúncia, Talita afirmou que estava na Câmara Municipal e negou estar na academia, apesar de ter sido fotografada saindo do local menos de uma hora antes. "Isso é mentira. Estou aqui, inclusive", disse. "Se você quiser vir aqui", continuou.

Pouco mais de uma hora depois da ligação, a reportagem não encontrou a assessora parlamentar na sala da liderança do PT. Um funcionário disse que ela havia passado pelo local mais cedo, entre as 9h e as 10h, e que atuava nos gabinetes dos vereadores do partido, como os demais assessores.

A Folha de S.Paulo procurou a assessora nos gabinetes dos vereadores Helio Rodrigues, Luna Zarattini, Alessandro Guedes e João Ananias, todos do PT. No gabinete de Helio Rodrigues, assessores afirmaram que Talita estava em agenda externa com o vereador.

Em nova ligação, às 13h23, Talita reafirmou estar em agenda externa e voltou a negar ter ido à academia naquele dia. Depois, disse que estava almoçando na padaria Palma de Ouro, próxima à Câmara, e combinou de encontrar a reportagem no sexto andar do Legislativo municipal. "Não estive na academia hoje às 11h", disse.

A reportagem foi até a padaria, mas não encontrou Talita. Ela também não apareceu no local combinado na Câmara e, em novo contato, pediu para a reportagem procurar a assessoria da liderança do partido.

Ao ser questionada sobre as fotos que a mostram em frente à academia, ela não comentou.

A Folha de S.Paulo voltou a procurá-la na Câmara no dia seguinte e tentou questioná-la sobre a presença em Jundiaí no horário de expediente, mas ela não respondeu. Talita entrou no gabinete do vereador Helio Rodrigues acompanhada por uma servidora, que impediu a reportagem de se aproximar.

O gabinete de Rodrigues disse que Talita exerce suas funções no gabinete sem horário fixo de jornada, "com o compromisso de cumprimento da carga horária mensal estabelecida em lei". Segundo o vereador, ela esteve nas dependências da Câmara Municipal e em agenda externa na última segunda.

O gabinete, porém, não disse qual foi a agenda externa nem apresentou horário, endereço ou registro que comprove o compromisso.

Líder do PT na Câmara, o vereador Alessandro Guedes afirmou que vai averiguar as medidas cabíveis, caso seja confirmado que ela estava em atividades privadas em horário de expediente.

A assessoria do deputado Kiko Celeguim afirmou que Talita é advogada com especialização em direito eleitoral e foi convidada em 2022 para atuar junto à bancada do PT na Câmara Municipal pelo então vereador Alfredinho. "Hoje está lotada na liderança do PT na Câmara, a convite do líder Alessandro Guedes", diz trecho da nota.

Durante sua passagem pela Câmara, entre 2021 e 2022, Celeguim cumpriu a carga horária definida pela legislação correspondente, segundo a assessoria.