SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um procurador do município de São Paulo, de 30 anos, foi esfaqueado pelo companheiro na tarde de ontem, em Cotia, na região metropolitana da capital paulista.

A vítima, identificada como Giulian Salvador de Lima Regis, foi socorrida e encaminhada à UPA Atalaia. Segundo a Prefeitura de Cotia, ele deu entrada na unidade de saúde com ferimentos na região do tórax, pescoço e braço.

Diante da necessidade de acompanhamento especializado, foi solicitada a transferência do paciente. Ele foi transferido para o Hospital Regional de Cotia e segue internado com quadro de saúde estável.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência. No local, apuraram que um homem, de 19 anos, teria esfaqueado o companheiro, de 30, e fugido em seguida.

Caso é investigado pela polícia como tentativa de homicídio e fraude processual. O crime ocorreu na rua José Menino, em Cotia.

O companheiro do procurador está foragido. Não há informações sobre a motivação do crime. Como o nome dele não foi divulgado pela polícia, o UOL não conseguiu localizar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Além de procurador de São Paulo, a vítima também atua como professor em um curso preparatório para concursos públicos. Ele é natural de Olinda (PE), graduado em direito e trabalhou como delegado de Minas Gerais entre 2022 e 2023.