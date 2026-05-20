SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores de Petrópolis ouviram sirenes de riscos de alagamentos após fortes chuvas que atingiram a cidade na manhã desta quarta-feira (20).

O alerta de chuva acionou sirenes em Petrópolis. A Defesa Civil emitiu alerta severo para inundação do Rio Quitandinha, na rua Coronel Veiga em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O alerta foi feito às 09h01. A via já está liberada para trânsito de veículos.

A Defesa Civil pede para os moradores ficarem atentos a sinais de deslizamentos e evitarem vias alagadas. Eles seguem monitorando as condições do tempo e podem emitir novos alertas a qualquer momento.

FORTES CHUVAS NO ESTADO

Chuvas fortes em regiões do Rio de Janeiro foram registradas na manhã desta quarta-feira. Segundo o balanço de ocorrências do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR - Rio), as chuvas atuaram em diferentes pontos da cidade. Sepetiba e São Cristóvão foram as regiões que registraram o maior acúmulo durante o período, com 30,6 mm e 28,4 mm de chuva.

A quarta-feira será de tempo instável. Segundo o Sistema Alerta Rio, a cidade terá previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, podendo ser em forma de pancadas.

Alagamentos e queda de árvores foram registrados na cidade. Um alagamento na rua Capitão Sampaio (Del Castilho) e quedas de árvores na Avenida Trinta e Um de Março, na altura do Túnel Martin de Sá no Catumbi e outros com ocorrências abertas na Estrada Caribu na Freguesia e na rua Ferreira de Araújo, altura da Rua Dulce Rosalina no bairro do Vasco da Gama.

ALERTA DA MARINHA

Alerta de ressaca foi emitido pela Marinha nesta manhã. O alerta vale para a faixa litorânea entre São Paulo e Rio de Janeiro, das regiões de Ilhabela (SP) e Arraial do Cabo (RJ) entre a tarde da quinta-feira (21) e a manhã de sábado (23).

Passagem da frente fria pode causar ondas de até 3 metros. A Marinha também orienta que navegantes consultem informações oficiais e a divulgação do alerta às comunidades.