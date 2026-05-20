SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para a nova edição da premiação Para Mulheres na Ciência, do grupo L?Oréal no Brasil em conjunto com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a Academia Brasileira de Ciências, estão abertas até 30 de junho.

As interessadas podem concorrer a oito bolsas-auxílio de R$ 50 mil nas áreas de ciências da vida, ciências físicas, ciências químicas, matemática e ciências da engenharia e tecnologia. A inscrição deve ser feita no site da premiação (https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/151).

Além do auxílio à pesquisa, as laureadas terão acesso a treinamentos em habilidades como liderança, comunicação, negociação e gestão de carreira.

As candidatas interessadas devem ter concluído o doutorado a partir de 2018 e ter o currículo na Plataforma Lattes, do CNPq, atualizado.

No caso de pesquisadoras que têm um filho, o prazo se estende por mais um ano e, para aquelas com dois ou mais filhos, o prazo adicional será de dois anos, ou seja, o doutorado pode ter sido finalizado a partir de 1º de janeiro de 2017 e 2016, respectivamente.

O projeto submetido deve estar inserido em 1 das 5 categorias do edital, e as candidatas devem realizar a pesquisa em uma instituição brasileira durante o período da bolsa.

Desde 2006, a iniciativa visa promover e reconhecer a participação de mulheres na ciência, buscando maior equilíbrio de gêneros no cenário brasileiro.

A subrepresentação feminina ainda é um desafio na ciência, com mulheres sendo apenas 26% dos estudantes em cursos de Stem (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática) no Brasil e recebendo 20% menos que homens, de acordo com a ONU Mulheres, pesquisa das Nações Unidas sobre equidade de gênero na ciência.