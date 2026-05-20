SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 48 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em um restaurante na cidade de Orleans, no Sul de Santa Catarina, na noite de nesta terça-feira (19).

Verlaine Bernardo dos Reis operava uma fritadeira elétrica quando foi atingida por uma descarga elétrica. Com o impacto do choque, a cozinheira caiu desacordada no chão do local de trabalho, segundo informações repassadas pela Polícia Militar catarinense.

Colegas de trabalho acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Verlaine foi encaminhada ao hospital da cidade. Entretanto, ela não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado na unidade de saúde.

As circunstâncias do incidente ainda não foram esclarecidas. A polícia vai recolher as imagens do sistema de monitoramento do restaurante para ajudar a elucidar o ocorrido.

Restaurante onde Veralaine trabalhava lamentou a tragédia. Por meio de nota, o estabelecimento afirmou que a vítima "era uma profissional dedicada e muito querida por colegas, clientes e amigos". E continuou: "Sua trajetória foi marcada pelo comprometimento, humildade, força e amor com que conduzia sua vida e cuidava de sua família."

Na nota, o restaurante disse ainda prestar apoio aos familiares da cozinheira e que colabora com as investigações. "Estamos prestando toda a assistência necessária à família e permanecemos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos".

Caso foi remetido à Delegacia de Polícia Civil da cidade. Peritos já estiveram no restaurante para colher evidências que ajudem a explicar o que pode ter causado a descarga elétrica, mas o laudo técnico ainda não ficou pronto.

Verlaine era mãe de quatro filhos. O velório dela foi realizado na tarde de hoje, no Cemitério de Orleans.