SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp divulgou o calendário do vestibular 2027, com a primeira fase marcada para 1º de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 4 de setembro a 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp.

A segunda etapa será aplicada em 6 e 7 de dezembro, e o resultado final sai em 29 de janeiro de 2027.

A resolução com regras detalhadas do processo seletivo deve ser publicada até agosto, quando também serão recebidos pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição. Estudantes do último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista terão direito a desconto de 75%.

Definido o calendário, a Unesp aplicará a primeira fase duas semanas antes da Fuvest (14 de novembro) e duas semanas depois da Unicamp (18 de outubro).

A prova inicial terá questões de múltipla escolha. Já a segunda fase incluirá questões discursivas e redação.

No vestibular mais recente, para ingresso em 2026, a Unesp ofereceu 5.867 vagas. Os cursos estão distribuídos em 24 cidades do estado de São Paulo, entre elas Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, São José dos Campos e a capital. O curso de medicina em Botucatu, no interior paulista, foi o mais concorrido da última edição.

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CALENDÁRIO VESTIBULAR UNESP 2027

Pedidos de isenção e redução da taxa: agosto de 2026

Inscrições: DE 4 de setembro a 8 de outubro

1ª fase: 1º de novembro

2ª fase: 6 e 7 de dezembro

Divulgação dos aprovados: 29 de janeiro de 2027