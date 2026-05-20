SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 17 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro coletivo supostamente praticado por três homens em Cedral, cidade de 13 mil habitantes a 428 km de São Paulo, no domingo (17). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso no interior paulista.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, ainda não têm advogado de defesa. Em depoimento, afirmaram que a relação foi consentida e negaram a acusação de estupro. Eles foram ouvidos e liberados na sequência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi até a quadra municipal da cidade assistir a um jogo de futebol acompanhada dos três rapazes, sendo dois de 18 anos e um de 19 anos. A adolescente relatou que conhece os jovens da escola.

Após o término da partida, os suspeitos teriam convidado a adolescente para ir até a casa de um deles. No local, os quatro teriam consumido bebida alcoólica.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a adolescente afirmou que passou mal em razão da mistura de álcool com medicação antidepressiva de uso contínuo, ficando sonolenta e perdendo parcialmente a consciência.

A adolescente afirma, no documento, que se recorda apenas de alguns momentos do que ocorreu no imóvel e disse se lembrar de flashes de agressões físicas e de relações sexuais praticadas pelos três rapazes sem seu consentimento.

Após o episódio, a adolescente foi levada para casa por um dos investigados e deixada no portão. Com medo, a adolescente narrou que contou sobre o ocorrido para a mãe apenas na terça-feira (19), quando as duas procuraram a polícia e fizeram o registro da ocorrência.

A adolescente foi levada para UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Cedral e depois transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, cidade vizinha, para passar por exames.

Um inquérito policial foi instaurado e a polícia aguarda os resultados dos exames feitos pela adolescente para prosseguir com as investigações.