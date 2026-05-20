SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A capivara que foi espancada por um grupo de homens no Rio de Janeiro foi solta na tarde de hoje na reserva ecológica de Barra de Guaratiba.

O roedor voltou ao convívio animal mais de um mês depois de ser resgatado pela Patrulha Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A soltura aconteceu na tarde de hoje na zona oeste da capital.

A capivara estava sendo cuidada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente desde 21 de março. Ela foi resgatada e tratada na Clínica de Recuperação de Animais Silvestres após ser covardemente agredida por oito pessoas no Jardim Guanabara, Ilha do Governador, na zona norte da capital.

Animal foi agredido com pedaços de pau após ser cercada pelos homens. Ela ficou gravemente ferida e foi encontrada em um terreno baldio momentos após os ataques.

A capivara teve traumatismo craniano e lesão grave na retina de um olho, que a fez perder parte da visão. Ela foi tratada por uma equipe de médicos veterinários e biólogos da patrulha.

Seis adultos foram denunciados por agredirem a capivara. O Ministério Público os denunciou por maus tratos com emprego de crueldade e caça ilegal, além de corrupção de menores -já que dois adolescentes participaram das agressões.

A ação foi gravada por câmeras de segurança. Os envolvidos foram identificados como: Wagner da Silva Bernardo, Isaías Melquiades Barros da Silva, Matheus Henrique Teodosio, Pedro Eduardo Rodrigues, José Renato Beserra da Silva e Paulo Henrique Souza Santana.