SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Ferrero foi condenado a indenizar uma consumidora de Minas Gerais após ela encontrar larvas em um chocolate Kinder Ovo consumido pelos filhos.

A decisão é da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). No processo, a consumidora relata que os dois filhos apontaram a presença de larvas no chocolate logo após darem uma mordida cada um.

As crianças apresentaram diarreia e vômito após a ingestão. Fotos e vídeos anexados ao processo comprovaram a presença das larvas no chocolate.

A fabricante Ferrero do Brasil e a empresa Adição Distribuição Express LTDA foram condenadas a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 5 mil. O relator do caso afirmou, na decisão, que fabricante e comerciante devem responder solidariamente pela contaminação.

Ao UOL, a Ferrero do Brasil disse que a segurança sanitária é um dos pilares da empresa. "Ocorrências pontuais dessa natureza costumam estar associadas a fatores externos posteriores à fabricação, como condições de armazenamento e conservação", diz a nota enviada.

A Adição Distribuição Express LTDA também foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o assunto. A matéria será atualizada em caso de retorno.