SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que avança pelo oceano Atlântico segue influenciando o tempo no Sudeste, favorecendo instabilidades desde as primeiras horas desta quinta-feira (21). Por isso, a previsão para a cidade de São Paulo é de garoa a qualquer hora do dia e sensação de frio.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que as temperaturas devem variar da mínima de 10°C à máxima de 17°C. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, por sua vez, prevê mínima de 13°C e máxima de 17°C. E a Climatempo, variação de 14°C a 18°C.

Nesta quarta, o Inmet registrou a máxima de 21,6°C às 14h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A mínima foi de 15,6°C às 6h.

Nas outras regiões do estado de São Paulo e da região Sudeste, a Climatempo indicou a possibilidade de temporais em algumas regiões.

O instituto diz que há previsão de chuva fraca a moderada no sul, leste e litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, interior fluminense, grande parte do Espírito Santo e sul e leste de Minas Gerais.

Ao longo da quinta, as pancadas aumentam e podem ocorrer com intensidade moderada a forte em áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral e leste paulista e leste mineiro.

"Existe risco de temporais entre a Baixada Santista e a Grande Rio. Em áreas do Vale do Paraíba, zona da mata, nordeste e interior de Minas, serra fluminense e extremo norte capixaba, a chuva ocorre de forma mais moderada", prevê a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

Ela destaca ainda que no oeste mineiro as precipitações serão fracas, enquanto o restante da região terá tempo firme e sol entre poucas nuvens.

Em relação às temperaturas, elas ficam mais baixas no centro-sul paulista, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com sensação de frio e tempo úmido. No norte de Minas, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, valor considerado prejudicial à saúde humana pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Essas condições do tempo fizeram com que a Marinha do Brasil emitisse um boletim informando a possibilidade de ressaca na faixa litorânea dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre Ilhabela (SP) e Arraial do Cabo (RJ), com ondas de direção sudoeste a sul e altura até 3 metros, entre a tarde desta quinta e a manhã de sábado (23).

Na região Sul do país, a atuação de uma nova massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão mantém o tempo mais estável, mas ainda há previsão de chuva fraca a moderada em algumas regiões.

Também há chance de geada em áreas de serra, Campanha Gaúcha, sul, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, além da metade oeste e interior de Santa Catarina e sul e sudoeste do Paraná. Nessa faixa, o Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, indicando temperaturas mínimas de 3°C a 0°C durante a manhã.