PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A cidade de Bom Jardim da Serra, na serra de Santa Catarina , registrou nesta quinta-feira (21) a menor temperatura do ano no estado. Os termômetros chegaram a -5,6°C às 3h, de acordo com a Epagri/Ciram, serviço estadual de meteorologia.

O amanhecer foi marcado por geada em vários pontos da cidade, com campos, jardins e estradas cobertos por uma camada branca fina de gelo. Nas cidades vizinhas de Urupema e Urubici, a mínima chegou a -5,2°C e -4,1°C, respectivamente.

Bom Jardim da Serra foi o município mais frio de Santa Catarina pelo segundo dia seguido, depois de marcar -4,2°C na quarta-feira (20).

Na manhã desta quinta, também houve registros de temperaturas negativas em Caçador (-2,8°C), Ponte Alta do Norte (-2°C), Lebon Régis (-2°C), São Joaquim (-1,9°C) e São José do Cerrito (-1.6°C). Ao menos 18 cidades catarinenses registram mínimas negativas no amanhecer.

No Rio Grande do Sul, a mínima registrada foi em Vacaria (-3,2°C), cidade serrana que faz divisa com Santa Catarina. Em Getúlio Vargas, no norte do estado, registrou -0,8°C, de acordo com dados do Simagro-RS (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos), ligado à Secretaria da Agricultura.

No Paraná, a temperatura mais baixa foi de -1°C em General Carneiro, registrada por uma estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol e temperaturas baixas na maior parte da região Sul, e máximas baixas, próximas a 15ºC. No litoral de Santa Catarina, há previsão de ventos de até 40 km/h e ondas que podem passar dos 2 metros, com aviso válido até domingo (24).

A tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de sexta-feira (22) na região Sul, segundo o Inmet, com possibilidade de pancadas de chuva no Paraná e em Santa Catarina. Ainda assim, há possibilidade de formação de geada em áreas da serra catarinense e em municípios do norte gaúcho.

A menor temperatura registrada no ano no estado de Santa Catarina havia sido de -5,15°C em Urupema, às 7h do dia 13 de maio.

Já a menor temperatura registrada no ano no Brasil foi no Parque Nacional do Itatiaia (RJ) em 12 de maio, quando uma estação meteorológica privada da empresa WS Consultoria Climatológica marcou -6,8°C.