SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (21) em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e deixou uma pessoa morta.

A aeronave, um Robinson R44 vermelho, caiu por volta das 9h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, acredita-se inicialmente que ele possa ter batido em uma torre de alta tensão, encontrada partida ao meio a 400 metros do ponto da queda, em uma área de mata de difícil acesso.

Helicóptero pegou fogo após a colisão com o terreno. Quando chegaram no local, os socorristas encontraram a aeronave já tomada pelas chamas. Imagens também mostraram uma coluna de fumaça subindo ao céu.

O único ocupante foi achado já morto. A corporação conseguiu encontrar o corpo após a extinção do incêndio, mas ele ainda não foi identificado.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para investigar as causas do acidente. Já a Polícia Científica deve fazer a identificação da vítima nas próximas horas.