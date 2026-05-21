SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudante do ensino médio do distrito escolar de Austin, nascido no México e filho de pais hondurenhos, foi mantido sob custódia do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) a poucas semanas da formatura nos EUA

A Justiça determinou nesta quarta-feira (20) que Luis Fernando Cabrera Chavarria, 18, seja solto para participar da cerimônia de formatura marcada para 2 de junho. O juiz distrital Jason Pulliam determinou que ele deixe a custódia até nesta sexta-feira (22), e a irmã do jovem, Holi, confirmou a data de liberação ao site de notícias Austin Current.

O estudante estava detido no Centro de Processamento de Imigração do Condado de Karnes desde o início de maio, após ser abordado em uma rodovia no Texas. Ele foi parado na madrugada de 1º de maio por um policial rodoviário por causa de um adesivo de registro vencido quando voltava para casa depois do turno da noite em um restaurante Popeyes, e acabou encaminhado ao ICE.

Durante a detenção, Chavarria precisou concluir atividades escolares e provas finais sob custódia. O deputado democrata Greg Casar, que visitou o jovem no centro, criticou o impacto da prisão às vésperas da formatura: "Eles já o fizeram perder o baile de formatura. Já o fizeram perder várias aulas. nesta quinta-feira (21) ele está fazendo uma prova final praticamente da prisão", disse.

A defesa afirma que o caso de asilo da família teve problemas de documentação e diz que já reapresentou o pedido. Segundo o advogado Jim Harrington, que conhece o estudante desde a chegada aos EUA, a situação só ficou clara após a detenção e os documentos foram reenviados.

O ICE alegou que o jovem deveria ficar detido até o final dos procedimentos legais. Em declarações anteriores à KXAN, a agência afirmou que Chavarria permaneceria sob custódia até o fim do processo migratório e disse que ele "admitiu livremente não ter base legal ou documentação para permanecer nos EUA".

PRESSÃO POLÍTICA E APOIO DA COMUNIDADE

Casar levou o caso a uma coletiva na segunda-feira e disse que o estudante se manteve resiliente, com planos de seguir os estudos após o ensino médio. "Luis Fernando é um excelente irmão, um excelente aluno, um excelente amigo e, conversando com a direção da escola, descobri que ele tem notas tão boas que, mesmo não tendo comparecido às aulas nos últimos dias, está pronto para se formar", afirmou o político.

Casar também citou outros detidos no mesmo centro de Karnes, incluindo um professor do ensino fundamental do distrito de Austin e um pai iraniano. "Há quase um ano que temos na prisão um professor do ensino fundamental, um cuidador e um membro querido da família, e agora, há semanas, um jovem de 18 anos que trabalhava no turno da noite no Popeyes para ajudar a família a pagar o aluguel enquanto jogava no time de futebol e se preparava para a formatura. Estamos pedindo a libertação imediata de Luis Cabrera para que ele possa se formar, a libertação do Sr. Roberto Falcon para que ele possa lecionar na Escola Primária Hart neste semestre e a restauração da fé do Sr. Rahimi em nosso país", disse.

A mobilização em Austin reuniu colegas de escola, membros da igreja frequentada pela família e apoiadores que tentam garantir que o jovem volte para casa. Em carta lida por Casar, Chavarria agradeceu a ajuda recebida: "Não tenho como agradecer por tudo o que vocês estão fazendo aqui fora para me ajudar."