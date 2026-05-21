SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal investiga uma tentativa de retirada irregular do Brasil de uma criança recém-nascida, que teria como destino a Espanha.

Agentes da PF fizeram hoje a Operação Anjos da Guarda para apurar suspeita de tráfico de pessoas envolvendo o bebê. A corporação informou que a ação mira a possível saída irregular da recém-nascida do território nacional.

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Armação dos Búzios (RJ). A ordem judicial foi direcionada a uma investigada e a uma mulher que, segundo a apuração, era responsável pela criança e a levaria para a Espanha.

A suspeita está proibida de deixar o país por decisão cautelar, sem prisão. A PF não informou se houve prisão na operação.

Conselho Tutelar resgatou a recém-nascida e a encaminhou para uma casa de acolhimento. A ação teve apoio da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios (RJ), que pediu a busca e apreensão da criança, informou a PF.

Investigação começou após a identificação de situações fora do padrão em um atendimento ligado a pedido de passaporte. A PF afirma que as apurações indicam que a criança seria levada para Madri, e que a investigada tem histórico de viagens frequentes ao país.

Durante a busca, a PF apreendeu celulares e documentos relacionados à criança. Também foi recolhida uma autorização de viagem ao exterior com firma reconhecida em nome da mãe.

O documento autorizava a investigada e o marido dela a levarem a recém-nascida para a Espanha. A PF não detalhou se a autorização era válida ou se havia indícios de fraude no material apreendido.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e eventuais responsabilidades criminais. A PF não divulgou a identidade das investigadas.