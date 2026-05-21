SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o que causou o atropelamento que vitimou fatalmente uma jovem de 20 anos filha de um diplomata brasileiro.

A investigação quer saber se há responsabilidade do condutor da van que atropelou Mariana Tanaka Abdul Hak. A morte foi registrada no último sábado em Ipanema, na zona sul da capital fluminense.

Veículo que atropelou a jovem e mais duas pessoas vai passar por exames periciais, segundo a Polícia Civil. Além disso, o local do ocorrido já foi periciado e a investigação segue para esclarecer os fatos, de acordo com a polícia.

Motorista alegou falha mecânica no veículo em depoimento dado após o ocorrido. Em um vídeo de uma câmera de segurança é possível notar um veículo seguindo em linha reta e, na sequência, perdendo o controle e atropelando pessoas que estavam em uma calçada.

O caso é investigado pela 14ª DP, Leblon. O motorista foi ouvido e liberado posteriormente. Não foi constatado efeito de álcool ou outras substâncias durante o ocorrido.

Mariana chegou a ser socorrida, mas morreu no domingo (17). Já a mãe dela, que é cônsul do Brasil na Argentina, Ana Patrícia Abdul Hak, sofreu fraturas pelo corpo, mas teve alta médica. O estado de saúde do homem que também foi atingido não foi divulgado.

A jovem é filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto. Ele atua como assessor especial da Presidência da República.

Ibrahim falou sobre a morte da filha. Formada em Administração de Empresas, ela havia passado dez anos no exterior e planejava retomar a vida no Brasil. "Ela estava em um momento áureo da vida, que foi interrompido violentamente com um atropelamento em Ipanema, no mesmo dia em que ela chegou [ao Rio]", disse o pai da jovem à Record TV.

Mariana morou dez anos fora por acompanhar os pais em missões diplomáticas e formou-se neste ano em administração. Ela estudava em uma faculdade da Itália.

"As histórias de vidas abreviadas assim violentamente não podem se tornar corriqueiras na nossa vida. Nenhuma morte pode ser banalizada. É muito difícil", disse Ibrahim Abdul Hak Neto.