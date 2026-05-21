SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente foi agredida na terça-feira (19) em frente à sua escola no Rio de Janeiro. Segundo a família, a jovem vinha sofrendo bullying há meses.

A jovem de 15 anos teve o maxilar e os dentes quebrados. O episódio de violência aconteceu na porta da Escola Municipal Raphael Almeida Magalhães, no Jardim Bangu, zona oeste do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento da agressão.

A vítima já vinha sofrendo bullying há seis meses. Em entrevista ao Bom Dia RJ, da TV Globo, a mãe afirmou que a filha era alvo de bullying e ameaças de um grupo de meninas. A mãe da estudante já teria relatado as intimidações e perseguições à direção da escola, mas as medidas tomadas foram insuficientes.

A aluna que teria cometido a agressão já tinha sido transferida para outra turma. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio afirmou que repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar e que, após o episódio, a possível agressora será transferida para outra unidade escolar.

A jovem agredida foi levada ao hospital. Ela passou por atendimento médico e exames de imagem no Hospital Municipal Albert Schweitzer e recebeu alta após um período de observação. A secretaria também enfatizou que a vítima e sua família estão recebendo todo o acolhimento e acompanhamento necessários.

Profissionais do NIAP (Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas) estiveram na unidade. A rede municipal mantém ações permanentes de prevenção à violência e ao bullying por meio do núcleo, formado por equipes de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.

A ocorrência foi registrada na 34ª DP do Rio de Janeiro. Além da instauração da sindicância e do encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, o caso foi registrado na DP de Bangu. De acordo com a Polícia Civil do Rio, as representantes legais das envolvidas e a diretora da escola prestaram depoimento na unidade. As investigações estão em andamento para apurar os fatos.