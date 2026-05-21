PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (21) em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O piloto era o único ocupante da aeronave e morreu no acidente.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que foi acionado às 8h38 para atender a um chamado que alertou para a queda de uma aeronave na zona rural do município.

No local, os bombeiros encontraram os destroços do helicóptero, uma aeronave modelo Robinson R44, ainda em chamas e com bastante fumaça. O corpo do piloto foi encontrado carbonizado.

Segundo a corporação, a área onde ocorreu o acidente é de difícil acesso e foi isolada para as buscas. Em uma ação de sobrevoo na região, os bombeiros identificaram uma rede elétrica de alta tensão danificada a cerca de 400 metros do local da queda.

Ainda não há confirmação de que esse dano tenha ligação com o acidente. As circunstâncias da queda serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O corpo da vítima será periciado pela Polícia Científica de Santa Catarina para determinar a identidade.