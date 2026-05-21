RIO DE JANEIROR, RJ (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 15 anos teve o maxilar e dentes quebrados após ser agredida em frente a uma escola municipal em Jardim Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19) por outra aluna da unidade.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde passou por exames e, posteriormente, recebeu alta.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da agressão. Nas imagens, a adolescente aparece sendo derrubada no chão e agredida repetidamente por outra adolescente, que não usava uniforme escolar.

Sem conseguir reagir, a jovem continuou sendo atacada até que outras alunas intervieram e afastaram a agressora.

A reportagem não localizou representantes legais da adolescente apontada como agressora.

Segundo familiares da vítima, a jovem vinha sofrendo bullying e ameaças nos últimos meses. "O sentimento é de revolta, mas a gente quer justiça. Porque elas não podem ficar impunes. Isso já passou dos limites, elas não adolescentes, são criminosas, tem que que pagar. Quem gravou tem que ser identificado também", afirmou o pai, que não será identificado para que a filha também não tenha a identidade revelada.

Ele disse que a escola vem dando apoio, mas disse que a unidade informou que ela, assim como a agressora, será transferida para outra instituição de ensino.

Questionada a respeito, a Secretaria Municipal de Educação não confirmou a transferência da vítima, somente da agressora. Na nota, disse que "repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar".

Segundo a pasta, a adolescente envolvida no desentendimento já havia sido transferida para outra turma antes do episódio.

A pasta informou ainda que a vítima e seus familiares estão recebendo acolhimento e acompanhamento. A secretaria instaurou uma sindicância para apurar o caso, que também foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

A rede municipal afirmou ainda que mantém ações permanentes de prevenção à violência e ao bullying por meio do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Escolas, formado por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. Equipes do núcleo estiveram na escola na quarta-feira (20), prestando suporte e orientação à comunidade escolar.

A ocorrência foi registrada na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).