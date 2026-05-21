SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma segunda baleia foi encontrada morta em Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina, em menos de 48 horas.

A nova carcaça é de uma baleia-jubarte macho juvenil, com cerca de nove metros. O animal foi localizado em Balneário Campo Bom na manhã desta quinta-feira (21) e teve amostras de pele, tecidos e gordura coletadas para análise.

As equipes investigam se há relação com o encalhe de quarta-feira (20). Profissionais do Museu de Zoologia da Unesc fizeram os procedimentos no local, e a coordenadora do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas, Morgana Cirimbelli Gaidzinski, disse que o material vai indicar as possíveis causas da morte.

Não foram encontradas evidências de interação antrópica nas primeiras avaliações. O termo se refere a impactos causados por ação humana, como colisões com embarcações ou redes de pesca.

A carcaça deve ser enterrada ainda nesta quinta-feira na região do encalhe. Na véspera, outra baleia havia sido achada morta na praia do Arroio Corrente; era uma baleia-de-bryde macho adulta, com cerca de 13 metros.

A baleia anterior também foi enterrada na praia após os procedimentos das equipes ambientais. Vídeos da carcaça circularam nas redes sociais e chamaram atenção pela dimensão do animal na faixa de areia.