SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma nova infestação de ratos voltou a atingir a cidade de Bento Gonçalves (RS), na Serra Gaúcha.

Moradores relataram uma primeira manifestação generalizada entre fevereiro e março. Na ocasião, os bairros com denúncias registradas foram Santa Helena e Santa Rita. Imagens foram compartilhadas por moradores e políticos, como o vereador Moisés Scussel (MDB).

Agora, os ratos têm aparecido próximos à tradicional Vila Gastronômica, um dos principais pontos turísticos da cidade. Trata-se de uma das regiões mais visitadas e movimentadas da região, com restaurantes, bares e espaços de convivência.

Segundo moradores e empresários da região, os roedores passaram a circular com frequência durante as noites. De acordo com o Portal Adesso, eles têm sido vistos especialmente em áreas próximas a bares, restaurantes e pontos de descarte de lixo.

"Eles estão tão à vontade que não tem mais medo da presença dos humanos. Estamos temendo pelo pior", disse empresário, em entrevista ao Portal Adesso.

Em nota, a Prefeitura diz que segue intensificando as ações preventivas de controle de roedores no município. Entre terça e hoje, a Vigilância Ambiental de Saúde realizou serviços de desratização em bocas de lobo e redes de esgoto em diferentes bairros da cidade.

"É um trabalho contínuo e essencial para diminuir a incidência de pragas urbanas, especialmente os roedores. Nossas equipes atuam constantemente em ações de desinsetização e desratização, além de promover a conscientização da população sobre o descarte correto do lixo", disse Dener Salvador, coordenador da Vigilância Ambiental.

Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental de Saúde, 'ambientes com oferta de alimento, água e abrigo favorecem a proliferação dessas pragas'. "O acúmulo de entulhos, resíduos e outras condições inadequadas contribui diretamente para atrair e manter esses animais no ambiente urbano", complementa.

O coordenador também chama atenção para o descarte inadequado de resíduos nos contêineres de lixo. "Temos verificado grande quantidade de lixo orgânico descartado de forma incorreta, muitas vezes sem o devido acondicionamento. Também é frequente o descarte de materiais recicláveis no lixo orgânico e de resíduos orgânicos no reciclável. Cada cidadão precisa fazer a sua parte", reforçou.

Em fevereiro, o vereador Moisés Scussel informou que iria tomar medidas para responsabilizar os responsáveis. "Estou protocolando agora mesmo um pedido oficial junto à Prefeitura de Bento Gonçalves para que o órgão responsável tome providências imediatas", disse em suas redes sociais.