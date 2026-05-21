RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um bebê de 1 ano e 3 meses foi baleado nas costas durante um tiroteio entre criminosos na comunidade das Casinhas, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (20). Um homem morreu e duas mulheres também ficaram feridas.

Segundo relatos de testemunhas e informações preliminares da investigação, criminosos armados em duas motocicletas passaram atirando em direção à comunidade Terra Nostra, área próxima ao Complexo da Pedreira. O menino estava no colo da bisavó no momento dos disparos e acabou atingido. Ela e uma outra mulher também foram baleadas nas pernas.

As duas receberam atendimento na UPA de Costa Barros e já tiveram alta. Já a criança, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde passou por cirurgia.

De acordo com a direção da unidade, o bebê segue internado no CTI pediátrico e apresenta quadro de saúde estável.

Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que o bebê atingido é a sétima criança baleada na região metropolitana do Rio em 2026. Duas morreram. Segundo o levantamento, quatro das sete vítimas foram atingidas em disputas entre grupos armados e sobreviveram.

A Polícia Civil identificou o homem morto como Gabriel Silva do Nascimento, 27. Segundo a corporação, ele seria o alvo dos disparos e tinha antecedentes por tráfico de drogas.

As investigações apontam que o confronto ocorreu após criminosos ligados ao CV (Comando Vermelho), vindos do Complexo do Chapadão, encontrarem integrantes do TCP (Terceiro Comando Puro) na altura da comunidade das Casinhas. A suspeita é de que traficantes tentavam avançar sobre uma área dominada pela facção rival, o que provocou intensa troca de tiros.

A Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados após a entrada de quatro pessoas feridas na UPA de Costa Barros. No local, os policiais foram informados da morte de Gabriel e do encaminhamento das demais vítimas para atendimento médico.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que realiza diligências para identificar os envolvidos no confronto e esclarecer as circunstâncias do crime.