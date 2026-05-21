SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) anunciou nesta quinta-feira (21) as datas da etapa complementar do Sisu 2026, o Sisu+. De acordo com edital publicado no Diário Oficial da União, as inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 19 de junho, por meio do Portal de Acesso Único.

A nova fase busca ocupar vagas que permaneceram ociosas após o encerramento da lista de espera. O Sisu+ será como uma extensão do processo seletivo já existente.

Poderão participar apenas estudantes que realizaram uma ou mais edições do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) nos últimos três anos e que tenham concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026.

Dessa forma, assim como ocorreu na etapa regular, será possível usar as notas dos três últimos Enems. O Sisu+ considerará a edição que apresentar a melhor média ponderada para o estudante, de acordo com o curso escolhido e os critérios definidos pelas instituições participantes.

O resultado dos candidatos aprovados será divulgado pelas instituições de ensino no dia 24 de junho. Já os estudantes que não forem selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 24 e 26 de junho.

COMO FUNCIONARÁ O SISU+

Os candidatos poderão selecionar até dois cursos, independentemente das opções escolhidas anteriormente no processo regular. Também será permitido alterar a modalidade de concorrência.

As instituições de ensino superior poderão ofertar apenas vagas remanescentes já declaradas disponíveis, como nos casos de desistência ou ausência de confirmação de matrícula.

Segundo o MEC, a medida pretende aumentar a eficiência do modelo anual do Sisu e ampliar as possibilidades de preenchimento de vagas remanescentes após o término das chamadas regulares.

Em março, a Folha mostrou que cursos de medicina tiveram forte alta de vagas sem matrícula na primeira chamada do Sisu 2026. Na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), 97 das 200 vagas no campus da capital foram encaminhadas à lista de espera neste ano. Em 2025, foram 47; em 2024, 57.

CALENDÁRIO SISU+ 2026

- Período de inscrição: 15 a 19 de junho

- Divulgação da chamada regular (única): 24 de junho

- Matrícula da chamada regular: a partir de 25 de junho, conforme edital das instituições

- Período de inscrição na lista de espera: 24 a 26 de junho

- Matrícula dos convocados via lista de espera: a partir de 1º de julho, conforme edital das instituições