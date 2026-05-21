Os trabalhos de Frei Agostinho de Jesus, reconhecido como um dos precursores da arte sacra no Brasil colonial,

A mostra reúne 48 obras do artista e há esculturas em terracota, prataria sacra, assim como textos históricos, entre outras produções.

Com curadoria de Rafael Schunk, a exposição demonstra como a arte sacra e, por sua vez, as obras de Agostinho foram influenciadas por diferentes culturas e povos através de relações comerciais e sincretismo religioso.

As obras mostram como as populações indígenas levaram aspectos únicos para a arte sacra produzida no Brasil, como o uso de terracota. Essas obras têm traços específicos da cultura local, que acabaram sendo apropriadas pelos colonizadores e que mais tarde seriam incorporadas ao movimento Barroco.