SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 43 anos, natural de Limoeiro (PE), morreu após um acidente de moto na província de Jujuy, na Argentina, enquanto seguia rumo ao Atacama, no Chile.

Erinaldo Cleibson de Aquino viajava em expedição desde o dia 8 de maio. Ele seguia em um grupo de seis amigos, incluindo o irmão e o cunhado.

O objetivo do grupo era chegar ao Deserto do Atacama, no Chile. De acordo com a declaração de Emanuel Péricles, cunhado da vítima, ao Jornal do Commercio, Aquino perdeu o controle em uma curva e bateu em uma mureta de proteção.

O motociclista chegou a ser socorrido, mas morreu no local. O grupo agora aguarda na cidade de Susques a liberação do traslado do corpo de volta à cidade de Limoeiro, no agreste pernambucano. As motos devem ser levadas de volta por um reboque.

Erivaldo Aquino, irmão do motociclista, que também viajava com o grupo, lamentou o acidente no Instagram. "Meu amado irmão! Viajou comigo e foi para os braços do pai", diz o texto publicado nos Stories.

Loja de tecidos e aviamentos do qual Erinaldo era sócio também prestou homenagem via Instagram. Na rede social, a empresa Erivaldo Tecidos publicou: "Em memória de Erinaldo, sua luz e paixão pela liberdade sempre viverão".

Erinaldo Aquino era presidente do motoclube Asas do Capibaribe. De acordo com amigos e familiares, a viagem ao Atacama era um sonho do motociclista. Ele deixa três filhos, de 18, 15 e 12 anos.