SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 15 anos foi encontrada nesta quarta-feira (20) em uma residência utilizada como oficina de costura no bairro Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A jovem estava desaparecida desde o dia 17 de maio no Paraguai e foi localizada após ação da Polícia Militar.

A adolescente foi localizada em uma residência que funcionava como oficina de costura e cortiço. No local também havia outros moradores, e o ambiente apresentava condições consideradas precárias pelas autoridades.

A jovem também é mãe de um bebê de apenas um mês. De acordo com informações preliminares, a proprietária da residência, uma mulher brasileira, foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal.

De acordo com a PM, o imóvel tinha estrutura improvisada, dormitórios feitos com divisórias e apenas um banheiro de uso coletivo para todos os ocupantes. Os policiais também relataram que os trabalhadores permaneciam no local inclusive para dormir.

Em entrevista ao SP1, da TV Globo, a polícia afirmou que em um dos cômodos, no andar inferior da residência, foi encontrado um quarto improvisado com tapumes, onde a adolescente estava com o filho recém-nascido, de menos de 30 dias.

Ainda conforme relatos colhidos no local, a jovem teria chegado ao Brasil após uma suposta briga familiar no Paraguai e combinado um pagamento de R$ 1.000 para realizar atividades na residência. No entanto, os investigadores apuram que, desde que chegou ao imóvel, ela teria recebido apenas R$ 10.

Ela também realizava tarefas de cozinha para todos os ocupantes da residência, desde o café da manhã até o jantar.

A adolescente foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal para as providências cabíveis relacionadas à proteção de pessoa estrangeira e assistência consular.

O caso foi registrado pela PF, e medidas de acolhimento e repatriação foram adotadas em conjunto com representantes consulares do Paraguai.

A Folha procurou a PF para esclarecer quais medidas foram adotadas no caso, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem