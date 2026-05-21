Além de Cissa, a bancada para a conversa na produção vespertina reunirá ainda Nath Finanças e dois jornalistas que trabalham na EBC: Luciana Barreto, âncora e editora-chefe do telejornal Repórter Brasil Tarde; e Muka, produtor de conteúdo.

"Pela primeira vez, um presidente da República em exercício participa do programa. A retomada do Sem Censura, em 2024, nasceu da convicção de que a comunicação pública pode ser relevante, competitiva, contemporânea e profundamente conectada à vida das pessoas. Hoje, o programa voltou ao centro do debate público, conquistou prêmios, lidera engajamento nas redes e reafirma a potência da TV pública brasileira", afirma a diretora presidente Antonia Pellegrino.

"O Sem Censura sempre buscou aproximar temas nacionais do cotidiano das pessoas. Receber o presidente Lula está em sintonia com essa missão de promover diálogo e informação de interesse público", afirma o diretor-geral do Sem Censura, Bruno Barros.

O presidente deve falar sobre questões que envolvem o dia a dia da população. Desafios na educação, violência e finanças são alguns dos temas do bate-papo que vai contar com a participação do público com povo-fala.

As edições especiais de sexta-feira do programa Sem Censura já receberam personalidades como o ator Reginaldo Faria, as atrizes Nathalia Timberg e Rosamaria Murtinho, o sambista Zeca Pagodinho, o grupo Farofa Carioca, as cantoras Adriana Calcanhotto, Fernanda Abreu e Roberta Sá, o cantor e compositor Guilherme Arantes, entre outros.

A atração também já fez tributo para ícones como Beth Carvalho e Moraes Moreira.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação do canal público desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz.

O bate-papo criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação. Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada.

A roda de conversa recebe artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas do momento que interessam à sociedade. O vespertino tem quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana. Em 2025, a premiada produção da TV Brasil completou quatro décadas no ar.

Vencedor do Prêmio APCA de melhor programa de televisão em 2024 e finalista no ano passado, o Sem Censura conquistou, por duas vezes consecutivas, o reconhecimento com o Prêmio Melhores do Ano NaTelinha, na categoria Melhor Programa de Entrevistas nos anos de 2024 e 2025.

A interatividade está presente no Sem Censura com a hashtag #semcensura nas redes sociais.

O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329.

A apresentadora da roda de conversa lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

Com transmissão de segunda a quinta, ao vivo, às 16h, e edições especiais toda sexta-feira, sempre na mesma faixa, o programa é exibido simultaneamente na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

O conteúdo diário fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura ainda tem janela alternativa na programação da TV Brasil mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

Serviço

Sem Censura Segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) Segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

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