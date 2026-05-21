SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 50 cães e gatos foram encontrados mortos na cidade de Salinas, no Norte de Minas, sob suspeita de envenenamento.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga os casos. À frente das denúncias, a Organização Proteção Animal Salinas afirmou, nas redes sociais, que as ocorrências acontecem pelo menos desde abril. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 11 de maio.

A suspeita é de envenenamento por "chumbinho". Ainda de acordo com os voluntários da organização, os chamados para resgatar animais em diferentes pontos da cidade são praticamente diários.

Dois animais, encontrados com vida, foram levados ao Hospital Veterinário do campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), onde os casos devem ser investigados. Os laudos ainda não são conclusivos.

Além disso, voluntários da ONG Proteção Animal também afirmam que os corpos de três animais passaram por autópsia. Os exames, que confirmam envenenamento, foram anexados às investigações.

No Instagram, a Prefeitura de Salinas informou que a Vigilância Ambiental da cidade acompanha os casos. A publicação também incentiva os moradores a denunciarem eventuais situações suspeitas.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que acompanha a investigação. O órgão aguarda agora a conclusão das apurações para responsabilização cível e criminal dos culpados.

Maltratar animais é crime no Brasil, conforme a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê sanções penais e administrativas. Em casos envolvendo cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos.