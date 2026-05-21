SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SpaceX desistiu nesta quinta-feira (21) de lançar a nova versão do foguete Starship, veículo com o qual pretende um dia chegar à Lua e, talvez, a Marte.

Inicialmente, a abertura da janela de lançamento estava prevista para ser aberta às 19h30 (de Brasília), a partir de Starbase, a instalação da companhia em Boca Chica, no Texas, nos Estados Unidos.

Depois, o horário foi mudando e acabou definido em 20h30. A empresa de Elon Musk começou a contagem, porém o relógio parou faltando 40 segundos. Ainda houve tentativas de retomar o processo, até que houve o anúncio da desistência.

Em um post no X, Musk afirmou que um pino do braço da torre não retraiu. Ainda segundo ele, haverá uma nova tentativa nesta sexta (22), às 19h30.

Já faz um tempo desde o último lançamento de um protótipo da espaçonave com a qual a SpaceX espera viabilizar o plano da Nasa de colocar astronautas na superfície da Lua até 2028. O mais recente, décimo primeiro voo integrado do propulsor Super-Heavy (o primeiro estágio) com um Starship (o segundo estágio), aconteceu em 13 de outubro do ano passado, com bons resultados, encerrando o protocolo de testes do chamado Bloco 2, versão anterior do veículo.

Naquela ocasião, a empresa declarava realizar o primeiro voo do Bloco 3 em janeiro, mas o Super Heavy que faria essa missão sofreu danos em um teste em solo. Ademais, a pressão sobre a companhia para apresentar evolução maior de voo a voo levou a uma mudança de estratégia, com a redução da cadência dos testes.

O primeiro voo do Bloco 3 passou ao começo de março, depois ao começo de abril, e agora parece finalmente prestes a ocorrer, na segunda metade de maio.

Um ensaio molhado com o veículo (em que ele é totalmente abastecido com uma contagem regressiva simulada idêntica à que seria realizada antes de um voo) foi bem-sucedido no último dia 11.

A companhia trata o Bloco 3 do Starship como um veículo pronto e, embora novas atualizações possam vir a ocorrer, espera qualificá-lo para realizar em breve missões de fato orbitais, com o lançamento de satélites da constelação Starlink. Será o primeiro passo para conduzir os testes essenciais que viabilizarão as futuras missões lunares tripuladas.

Até o fim deste ano, a SpaceX espera demonstrar a capacidade de reabastecer o Starship em órbita, procedimento essencial para que ele possa servir como módulo lunar no programa Artemis, da Nasa, a partir da quarta missão. A empresa também corre para preparar, até o fim do ano que vem, uma versão do veículo que possa viabilizar a recém-reformulada Artemis 3.