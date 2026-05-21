SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou nesta quinta-feira (21) a fase de transição das linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade, que inclui o Expresso Aeroporto, da CPTM (Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos) para a Trivia Trens.

Nesta etapa, os funcionários da empresa passam a ter contato direto com a rotina das operações.

As três linhas transportaram quase 20 milhões de passageiros em março, segundo o número mais recente disponibilizado pela CPTM.

O controle continua com a companhia estatal do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) até 21 julho, quando tem início a operação assistida, período em que os funcionários da concessionária assumem o comando, mas supervisão.

Somente depois de um ano, ou seja, em julho de 2027, a concessionária assumirá integralmente os trabalhos.

Conforme a Trivia, para a transição foram mais de 700 horas de treinamentos.

"Nesta etapa, os colaboradores realizam atividades orientadas e ambientação em suas respectivas funções, passando a ter contato direto com a rotina do sistema e integração gradual ao ambiente operacional", afirma Paulo Ferreira, diretor de operação e manutenção da Trivia Trens.

A Trivia Trens tem à frente o Comporte Participações, holding voltada ao setor de transporte, principalmente rodoviário, criada por Nenê Constantino, da família fundadora da companhia aérea Gol.

Atualmente, a companhia controla a concessão do metrô de Belo Horizonte (MG) e da linha 7-rubi, em São Paulo

Ao longo dos 25 anos de concessão, estão previstos R$ 14,3 bilhões em investimentos voltados à requalificação da infraestrutura existente, à ampliação da rede e à modernização do serviço ferroviário.

Com a concessão dos três ramais, apenas a linha 10-turquesa permanece sob gestão pública.