SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (21), a polícia deflagrou a Operação Vérnix, que levou à prisão a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 38, sob suspeita de participar do esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ação consistiu em uma força-tarefa composta pela Delegacia-Geral de Polícia Civil e pela Procuradoria-Geral de Justiça do estado de São Paulo. Os investigadores deram todos os detalhes de como desvendaram o caso, fazendo as ligações entre líderes da organização criminosa e outros personagens.

Confira abaixo o que se sabe sobre a operação.

*

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ACUSAÇÕES CRIMINAIS CONTRA DEOLANE BEZERRA?

A influenciadora foi indiciada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, ela é suspeita de lavar o que classificaram como um "oceano de dinheiro" para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Ela seria uma espécie de caixa da organização.

COMO E ONDE OCORREU A PRISÃO DA INFLUENCIADORA?

Deolane foi capturada em sua residência localizada em Barueri, na Grande São Paulo, por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (21). Ela havia retornado da Europa no dia anterior para um agendamento na Polícia Federal para renovação de seu passaporte.

DEOLANE CORREU O RISCO DE SER PRESA NO EXTERIOR?

Sim. Os investigadores incluíram o nome de Deolane na Difusão Vermelha da Interpol enquanto ela estava em Roma, na Itália. Ela seria detida em solo estrangeiro, mas acabou antecipando seu retorno ao Brasil.

QUAL FOI O PONTO DE PARTIDA PARA O INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO?

A operação teve origem a partir de bilhetes encontrados dentro de um presídio no estado de São Paulo, que forneceram pistas sobre o esquema de lavagem de capitais que liga Deolane Bezerra ao PCC.

Agentes de segurança fizeram uma revista na cela de Sharlon Praxedes da Silva, o Maradona, e Gilmar Pinheiro Feitoza, o Cigano, e, na caixa de esgoto, encontraram uma grande quantidade de bilhetes escritos à mão. Os manuscritos também revelaram um plano de atentado contra agentes públicos, incluindo o então ex-diretor da unidade, Luiz Fernando Negrão Bizzoto, segundo a Polícia Civil de São Paulo.

O QUE OS BILHETES DO PRESÍDIO REVELARAM SOBRE DEOLANE?

De acordo com as investigações, as mensagens revelaram um esquema de lavagem de capitais onde Deolane é suspeita de ocultar um "oceano de dinheiro" para a organização criminosa. Os bilhetes ajudaram a identificar que ela recebia fortunas da transportadora Lado a Lado, controlada pela cúpula da facção, em contextos de "acerto" e "fechamento" financeiro, e não por serviços lícitos ou advocatícios.

O QUE É O CONCEITO DE 'PEJOTIZAÇÃO DO CRIME' MENCIONADO PELOS INVESTIGADORES?

O termo foi utilizado pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, para descrever a estratégia do crime organizado de utilizar sociedades de papel (empresas de fachada), sem funcionários efetivos, para ingressar na economia formal e ocultar a origem ilícita de recursos.

COMO FUNCIONAVA A REDE DE EMPRESAS DE FACHADA LIGADAS À INFLUENCIADORA?

A investigação aponta que Deolane controlava 35 empresas de fachada, todas registradas em um único endereço em um conjunto habitacional modesto no município de Martinópolis, interior de São Paulo. Essas empresas não possuíam atividade operacional verificada e compartilhavam o mesmo contador.

QUAL ERA A ORIGEM DO DINHEIRO QUE DEOLANE SUPOSTAMENTE LAVAVA?

Os recursos seriam oriundos da Lado a Lado (Lopes Lemos Transportes Ltda), uma transportadora situada em Presidente Venceslau, ao lado da penitenciária. A polícia afirma que esta empresa é controlada pela cúpula da facção criminosa.

QUAL O VALOR TOTAL DE ATIVOS BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA NA OPERAÇÃO?

O juiz Deyvison Heberth dos Reis determinou o bloqueio total de R$ 327 milhões em ativos financeiros e bens imóveis de todos os investigados no esquema.

QUANTO FOI CONFISCADO ESPECIFICAMENTE DAS CONTAS E EMPRESAS DE DEOLANE BEZERRA?

A Justiça confiscou o montante exato de R$ 27.002.774,72 de Deolane, incluindo valores de suas pessoas jurídicas, como a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Bezerra Produções Artísticas Ltda. e a Deolane Bezerra Holding Participações Ltda.

QUEM SÃO OS OUTROS LÍDERES CRIMINOSOS QUE FORAM ALVOS DE MANDADOS DE PRISÃO?

Além de Deolane, foram alvos de mandados de prisão a cúpula do PCC, incluindo Marcola (Marco Willians Herbas Camacho) e seu irmão, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, que, embora já estivessem presos, receberam novas ordens de prisão no âmbito desta operação. Marcola é apontado como o líder máximo da facção.

O QUE A DEFESA DE MARCOLA FALOU SOBRE AS ACUSAÇÕES FEITAS PELA PF CONTRA O SEU CLIENTE?

O advogado Bruno Ferullo disse ser praticamente impossível que seu cliente comande o PCC de dentro do sistema penitenciário. Ele afirma que toda conversa é monitorada por áudio e vídeo pelo setor de inteligência da PF.

POR QUE O PADRÃO DE VIDA DE DEOLANE FOI CONSIDERADO UMA PROVA NO PROCESSO?

O juiz ressaltou que a ostentação pública de um padrão de vida elevado ?incluindo viagens internacionais, aeronaves e carros de luxo como uma Lamborghini Huracán e um McLaren? é frontalmente incompatível com as informações fiscais declaradas, reforçando a tese de que o patrimônio é fruto de lavagem de capitais.

A lista de carros sequestrados judicialmente inclui outros modelos como Range Rover, Cadillac Escalade e Mercedes-Benz AMG G63, avaliados em mais de R$ 8 milhões.

O QUE OS RELATÓRIOS DO COAF REVELARAM SOBRE AS FINANÇAS DA INFLUENCIADORA?

Os relatórios de Inteligência Financeira confirmaram movimentações vultosas e suspeitas, que não condizem com os rendimentos declarados por ela e suas empresas.

QUEM É EVERTON DE SOUZA, O 'PLAYER', E QUAL SUA LIGAÇÃO COM O CASO?

Apontado como o operador financeiro e intermediário entre a cúpula da facção e a transportadora, Everton mantém "estreitas relações" com Deolane e compartilhava o mesmo contador que as empresas de fachada da influenciadora.

Ele teve mais de R$ 9,4 milhões bloqueados em suas contas. De acordo com a investigação, ele orientava a destinação dos valores e indicava as contas que deveriam receber os depósitos, que frequentemente eram realizados em espécie e de forma fracionada para ocultar a origem.

POR QUE DEOLANE FOI PRESA EM 2024?

Ela foi um dos alvos da Operação Integration, uma cooperação da Polícia Civil do Recife e do Ministério Público, em 4 de setembro de 2024, para desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Ela foi detida com a mãe, Solange Alves, no bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade. Conforme o inquérito, a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias. Deolane e a mãe foram soltas 20 dias depois, após as prisões preventivas serem revogadas.