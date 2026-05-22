SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o próximo fim de semana, que terá a realização da Virada Cultural na capital paulista, tem previsão de frio e chuva na cidade.

Será uma continuação do clima dos últimos dias. Nesta quinta (21), por exemplo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 16,9°C às 14h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

O CGE indica que esta sexta-feira (22) deve começar com tempo fechado e chuviscos. Há previsão de períodos de melhoria, com o sol aparecendo rapidamente entre muitas nuvens no decorrer do dia.

Mesmo assim, destaca o CGE, as temperaturas não sobem muito e devem variar de mínimas de 14°C a máximas que não devem superar os 19°C.

No interior do estado, o tempo também deve ficar bastante fechado. Segundo a Climatempo, há previsão de chuva fraca a moderada mais frequente principalmente no litoral, faixa leste, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e interior ao longo do dia. Norte, nordeste e pontos do interior paulista, há chance de chuva localmente forte com raios e rajadas de vento.

No sábado (23), o cenário será muito parecido, com a diferença que está prevista chuva mais forte na região metropolitana da capital.

"No sábado, a propagação de áreas de instabilidade provoca chuva com intensidade moderada a forte no período da manhã até o início da tarde. Há potencial para formação de alagamentos. As chuvas devem ocorrer de forma isolada", explica o meteorologista do CGE Thomaz Garcia.

Devido ao clima frio, a Defesa Civil municipal mantém a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas até sábado, com atendimento à população em situação de ruas em nove tendas espalhadas pela cidade.

Já no domingo (24) as instabilidades se afastam do estado, mas os ventos úmidos que sopram do mar ainda facilitam a entrada de umidade, o que deve provocar chuviscos no início e no final do dia.

O sol também pode aparecer algumas vezes entre as nuvens, mas não deve ter força suficiente para elevar mais as temperaturas. Assim, os termômetros devem marcar de 15°C a 22°C.

REGIÃO SUL DEVE TER CHUVA E GEADA NESTA SEXTA

O Inmet emitiu três alertas laranja, de perigo, para chuvas intensas nesta sexta-feira. A primeira é na região Sul, no cetro-oeste do Paraná e norte de Santa Catarina. O segundo do norte do Espírito Santo até a região de Porto Seguro, na Bahia. E o terceiro no extremo norte, pegando todo o estado de Roraima, além do norte do Amazonas e do Pará.

Nesses locais, a previsão do instituto é de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Sul também devem ocorrer novos episódios de geadas nas manhãs, principalmente, na Campanha gaúcha e região das serras gaúcha e catarinense, com temperaturas perto ou até abaixo de 0°C.