SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira graduação do país voltada à formação de profissionais para atuação em cartórios será lançada pela Uniregistral, recém-credenciada pelo MEC (Ministério da Educação) como instituição de ensino superior.

Segundo a instituição, o curso de serviços notariais e registrais busca atender à crescente demanda por qualificação especializada no setor extrajudicial. O modelo pedagógico priorizará a aplicação prática do conhecimento, com professores que atuam diretamente no sistema notarial e conteúdos voltados à interpretação normativa, tomada de decisão e execução segura dos atos cartorários.

"Ainda assim, a formação voltada à operação prática da atividade continuava, na maioria, baseada no aprendizado cotidiano ?um modelo que já não acompanha a realidade atual", afirma o reitor da Uniregistral, José Renato Nalini.

O vestibular para a primeira turma está previsto para julho.

Segundo Ivan Jacopetti do Lago, diretor acadêmico da instituição, o curso foi desenvolvido tanto para profissionais que já atuam na área quanto para interessados em ingressar no segmento, incluindo profissionais do direito e do mercado imobiliário e candidatos a concursos públicos.

O lançamento do curso acontece em meio às transformações do setor, principalmente pela digitalização dos serviços cartorários, cenário que ajuda a explicar a criação da graduação. Um dos principais exemplos desse avanço é o e-Notariado, plataforma digital oficial dos cartórios de notas brasileiros, que já ultrapassou a marca de 10 milhões de atos realizados de forma online.

A ferramenta permite a prática remota de serviços como escrituras, procurações, inventários, divórcios e testamentos, ampliando o acesso da população aos atos notariais e alterando a dinâmica de atuação dos profissionais da área.